Santa Maria di Sala, incidente d'auto: morta una ragazza di 25 anni di Mestre

SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA) - Ennesima tragedia della strada ieri sera a Caltana, in comune di Santa Maria di Sala nel Veneziano, lungo la provinciale 30. Vittima Sara Michieli, barista di 25 anni di Mestre: la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra su cui viaggiavano tre giovani della zona, poco dopo le 22 di domenica.



Sul posto due ambulanze del Suem 118 di Mirano, i vigili del fuoco di Mira e i carabinieri della stazione di Mirano. Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare. Ferite in modo non grave le altre persone coinvolte. Via Caltana è rimasta chiusa fino a tarda sera tra gli incroci con via Chiesa di Campocroce e via Pianiga. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal punto in cui solo tre mesi fa ha perso la vita Lucia Tornabruni. Ultimo aggiornamento: 09:17