Paura a Santa Maria di Sala, prendono fuoco i pannelli solari sul tetto di una casa: scoppia l'incendio

SANTA MARIA DI SALA - Prendono fuoco i pannelli solari sul tetto di una casa, scoppia l'incendio. Paura a Santa Maria di Sala. Oggi, giovedì 7 aprile, hanno preso fuoco i pannelli solari sul tetto in legno di un'abitazione in via Prati 11.

Il tetto in legno ha preso fuoco ed è scoppiato rogo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme con la schiuma, evitando così che si propagassero ulteriormente. Al momento dell'incendio nell'appartamento non ci sarebbe stato nessuno.