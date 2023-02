SANTA MARIA DI SALA - Gianni Zamengo è mancato ai suoi cari martedì 21 febbraio, all'età di 82 anni, mentre era ricoverato all'ospedale di Padova da qualche giorno, dove però si è improvvisamente aggravato. Conosciutissimo e stimato nella frazione di Stigliano, dove viveva con la moglie Maria Luisa, e aveva fondato la ditta di pavimenti in legno Fratelli Zamengo Srl, esperti di parquet, installazioni e manutenzioni. Partito come semplice operaio, grazie alla sua volontà e alle buone capacità di iniziativa e imprenditoriali, è riuscito a creare dal nulla un'azienda oggi fiorente e portata avanti dai suoi quattro figli, Filippo, Nicola, Massimiliano ed Eros.

Addio Gianni Zamengo

Presenza costante per tutti, mancherà molto sia a loro sia alle molte persone del paese che lo conoscevano e alle quali ha lasciato come segno distintivo la sua dedizione al lavoro, ma soprattutto la grande attenzione verso la famiglia di cui era molto orgoglioso. Ha lasciato un segno distintivo per la sua integrità, e la dedizione al lavoro ma soprattutto per la sua famiglia. Gentile e amorevole verso i suoi cari, si è sempre adoperato per dar loro i migliori consigli ed esempi su come affrontare le difficoltà della vita.

Uomo ricco di passioni ha saputo coltivare i suoi interessi trasmettendoli ai nipoti: l'allevamento dei canarini (ne aveva addirittura 90), il piacere del conoscere e dei viaggi assieme alla moglie, l'amore per le grigliate con le quali animava le feste in famiglia (quando si riunivano erano in 24), la passione per la caccia che condivideva con molti suoi amici con i quali aveva l'occasione di organizzare cene molto partecipate. E sono proprio queste sue capacità di raccogliere le persone attorno a sé, di portare allegria e di far sentire tutti a casa che lo hanno sempre contraddistinto, che lo hanno fatto amare. E' stato un uomo carismatico che ha lasciato un segno positivo in ogni persona che ha incontrato. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Stigliano, mentre verrà recitato il rosario giovedì alle 19.30.