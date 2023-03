Dress code con tacchi «7 centimetri» per un evento a Santa Maria di Sala. Scoppia la polemica: «Medioevo, il metro lo avete o ce lo portiamo da casa?»

SANTA MARIA DI SALA - Una serata con cena e degustazione di vini, dress code "elegante" e per le donne "tacchi alti", minimo 7 centimetri. L'indicazione, poi rimossa, è comparsa su una pagina per pubblicizzare l'evento «Bolle a cena» organizzato per il primo e 2 aprile prossimi nell'ambito della manifestazione «Bollicine in villa», in un ristorante a Santa Maria di Sala.

Una volta diffuso questo particolare, sulla pagina Facebook degli organizzatori sono arrivati però anche i commenti tra l'indignato e il sarcastico: «Volevo sapere se il metro per misurare i tacchi lo devo portare io o lo trovo all'ingresso?», «Vergogna, medioevo», «Scusate io ho il tacco 6 cm. Sono bannata dai vostri eventi?».

Gli organizzatori si sono stupiti della rilevanza data al particolare, e comunque «nessuno - hanno puntualizzato - avrebbe mai misurato alcunché. Soltanto l'indicazione di un abbigliamento elegante e da sera». Ignari, e leggermente irritati, i gestori del locale. E nella pagina dell'evento sul social da oggi campeggia la dicitura "Sold out".