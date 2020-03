SANTA MARIA DI SALA - Duemila euro se scegli di aprire il tuo negozio in un locale sfitto di Santa Maria di Sala. A patto che si tratti di qualcosa di nuovo e che quindi non faccia concorrenza a chi sta già operando in città. Nei giorni scorsi la giunta salese ha deliberato un contributo di diecimila euro per favorire la riqualificazione del centro e delle frazioni attraverso lo sviluppo di nuove attività commerciali. Lo stanziamento è avvenuto nell'ambito del Distretto del commercio Santa Maria di Sala terra del Graticolato Romano, promosso insieme con Confcommercio del Miranese e gli operatori locali, e prevede per coloro che aderiranno anche una consulenza per l'avvio dell'attività e formazione gratuita, grazie al contributo di Ter Servizi e Confcommercio Venezia e Terraferma. I soldi andranno a chi sceglierà di insediare la propria impresa nei centri salesi (frazioni comprese); tra le condizioni, oltre al fatto di aprire un'attività non ancora presente in paese, anche quella di tenerla aperta per almeno due anni.



«Contribuiamo in questo modo spiega il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Alessandro Arpi a ravvivare i nostri centri e sbloccare investimenti per chi vuole promuovere un nuovo punto sul territorio. Alcuni imprenditori si sono già fatti avanti per assicurarsi l'accesso al contributo: a loro auguro il meglio e spero che altri si facciano avanti fino a coprire l'intero budget».



CORSI DI FORMAZIONE

Comune e Confcommercio puntano a veder aprire nuova attività ma anche a far restare chi ha già investito su Santa Maria di Sala. Per questo sono stati pensati dei corsi che vedranno, a partire da domani, lunedì 2 marzo, la partecipazione di oltre un centinaio di commercianti insieme a quelli di Mirano. Tra le proposte di corsi, Nuove relazioni per nuovi clienti, Fare rete per competere, Il negozio digitale nell'era social, I social come strumenti di vendita, Fai vedere la tua azienda su Instagram e Web strategy. «Un percorso di formazione conclude Arpi che ha visto una nutrita partecipazione da parte dei nostri operatori, che dureranno per tutto il 2020. La rete creata con il Distretto funziona e sono contento che anche i nostri piccoli negozi abbiano capito quanto è importante oggi investire sul marketing». Una nuova proposta che vede la partecipazione della Confcommercio, che da poco ha lanciato l'iniziativa sugli scontrini nelle scuole: «Siamo felici aggiunge il presidente di Confcommercio del Miranese, Ennio Gallo di poter realizzare nuove proposte votate al mantenimento e alla crescita del tessuto locale».