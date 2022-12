SANTA MARIA DI SALA - Le auto si fermano formando a volte anche delle code per ammirare lo spettacolo di luci e giochi di colori che, come ogni anno, vengono allestite in via dei Faggi 4 in pieno centro a Santa Maria di Sala nella zona vicina agli impianti sportivi. Artefice di questo spettacolo gratuito è Samuele Melinato che nella sua residenza ormai da circa 30 anni prima di Natale addobba la sua casa e l’intero giardino con luci e colori che appare e chi percorre la strada può fare a meno di fermarsi ed ammirare lo spettacolo.

Addobbi di famiglia

«A questo lavoro di addobbo nel corso di questi 30 anni hanno collaborato con molto entusiasmo anche i miei 3 figli - afferma Samuele Melinato - Simone, Stefano e Samuele». Sono circa 3mila le lampadine utilizzate al Led quindi con un basso costo energetico. L’attrazione ormai coinvolge un sacco di persone anche dai paesi limitrofi visto che già ad ottobre lo interrogano per sapere se anche quest’anno ci sarà lo spettacolo di luci, per poi portare i propri figli e i nipoti a fare foto e riprese video.