SANTA MARIA DI SALA - Una giornata di sole nella scuderia salese dedicata ai cani bassotto. Ieri mattina, a partire dalle nove gli eleganti e simpatici amici a quattro zampe sono stati i protagonisti della manifestazione cinofila che si è tenuta nel verde contesto della scuderia B19 di Santa Maria di Sala. Nel grande maneggio di via Aquileia, infatti, si è svolto il raduno di Venezia per appassionati di questi cani "salsicciotti", organizzato dall'associazione italiana Abc (Amici bassotto club). Per l'occasione in una porzione del grande parco della scuderia sono stati predisposti tre stage per far esibire le tre categorie dei simpatici ed eleganti bassotti che hanno preso parte all'esposizione. Ma la giornata non è stata limitata alle esposizioni cinofile: dalle 12 alle 13, infatti si è tenuto un approfondimento, a dedicato alla salute di tutti gli amici a quattro zampe, da titolo "Ernia del disco nel cane: come riconoscerla e come curarla", con relatori il veterinario Edoardo Carlo Rolla e la collega Alessia Valentini. Lungo il viale che dal giardino conduce al cuore della scuderia dove si trovano i cavalli a riposo, numerosi espositori di prodotti per la cura dei cani, protagonisti della giornata di ieri, hanno allestito delle bancarelle mettendo in vendita i loro prodotti.

PURE I CAVALLI

Con l'occasione i gestori della scuderia di Santa Maria di Sala, B19 hanno organizzato il "battesimo della sella", dando la possibilità ai più piccoli di provare l'ebbrezza di salire su un cavallo per la prima volta. La scuderia, inoltre ha permesso al pubblico di accedere all'area dove si trovano i box dei cavalli a riposo, per conoscerli e interagire con loro. Una mattinata a contatto con gli animali, quella di ieri, che ha visto la partecipazione, per la valutazione dei concorrenti dell'evento, in qualità di giurati, Maurizio Baria ex vice presidente dell'associazione Amici bassotto club e giudice Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), che già in passato ha presenziato a molte altre esposizioni canine nazionali e internazionali, e Claudia Comba rinomata allevatrice certificata. All'evento sponsorizzato Royal Canin, erano presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, oltre alla sindaca Natascia Rocchi anche gli assessori Daniel Basso, Gianpietro Spolladore e Luigino Miele. Al termine della competizione dopo la premiazione dei vincitori, per tutti pranzo presso i truck food presenti nel parco della scuderia.