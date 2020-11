SAN DONÀ - Due cantanti veneziane in corsa per Sanremo Giovani. Si tratta di Aurora Fadel, 17enne che presenta la canzone Profumo di Lavanda e Francesca Miola, 27enne di Cavallino con il brano La costola di Adamo. Dopo aver passato la selezione con 63 concorrenti entrambe si sono classificate tra gli otto finalisti di Sanremo Giovani. Durante la serata Ama-Sanremo del prossimo 17 dicembre, infatti, la commissione Rai sceglierà i partecipanti alle nuove proposte della prossima edizione del Festival di Sanremo.

AURORA FADEL Aurora è nata a Treviso ma vive a San Donà, dove frequenta il quarto anno di liceo. La passione per la musica si sviluppa all'età di circa sei anni quando ha iniziato a prendere lezioni di canto accompagnate, qualche anno più tardi, dallo studio del pianoforte. Ha scritto la sua prima canzone a 14 anni e da qual momento non ha più smesso. La musica è diventata per lei una necessità, l'unico modo per esprimersi a pieno. Nel suo percorso artistico ha partecipato a numerosi concorsi canori che le hanno permesso di fare esperienza di fronte ad un pubblico. Per migliorarsi sotto il profilo artistico, nel 2018 si è iscritta ad un corso professionale di canto moderno della durata di tre anni all'accademia Vms di Milano. Nel 2020 ha intrapreso un progetto discografico con Produzioni musicaly seguita dal produttore Federico Arioli, che prevede la pubblicazione di un album con i relativi video musicali.

FRANCESCA MIOLA Francesca è originaria di Cavallino Treporti, diplomata al conservatorio e già in carriera. Anche lei si è avvicinata alla musica da giovanissima, iniziando a studiare canto e pianoforte. Si è diplomata sia al liceo sia all'accademia Lizard di Padova. Nel 2015 era tra i concorrenti del talent Amici di Maria De Filippi, esperienza l'ha portata un po' dappertutto in Italia. Per continuare la sua formazione nel 2016 si è trasferita a Milano, iscrivendosi al Centro professione musica di Franco Mussida. In quel periodo è stata selezionata per far parte delle dieci voci femminili che hanno accompagnato l'artista Dillon nella data milanese, unica in Italia, del tour. Altri eventi di un certo spessore che la hanno vista esibirsi: Jazz4Anna rassegna con grandi interpreti del jazz tra cui Ares Tavolazzi, Armonie di voci contro la violenza con Katia Ricciarelli, il Magna Grecia awards di Taranto, diretto e organizzato da Nek, dallo scrittore Fabio Salvatore e da Lorella Cuccarini, per rendere omaggio a Mia Martini. Nel Veneziano ha calcato il palco del Mirano summer festival e si è esibita all'apertura del quarto torneo internazionale della Reyer. Nel 2018 la prima esperienza a Sanremo, in cui ha vinto Area Sanremo, selezionata da Claudio Baglioni e partecipato con il brano Amarsi non serve, trasmetto in diretta su Rai1 e su Radio2. Attualmente si divide tra Venezia e Milano dove si sta dedicando alla realizzazione del primo progetto discografico.

