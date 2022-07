Sanità: «In Veneto le migliori cure». Ecco la classifica completa delle regioni

VENEZIA - In Veneto (54%) e in Emilia Romagna (52%) i cittadini accedono alla migliore assistenza, sia sanitaria che sociale. Esattamente il contrario si può dire di chi risiede nella Regione Calabria, che rimane ancorata al fondo della classifica. È quanto emerge dai risultati della decima edizione del Rapporto sulle Performance Regionali elaborato da Crea Sanità (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità Sanità) e presentato oggi in Senato.

Il ranking è frutto del contributo di un panel di 107 esperti basato su una valutazione che unisce le preferenze di utenti, istituzioni, professioni sanitarie, management aziendale e industria medicale, relativi a 6 parametri: appropriatezza, economico-finanziaria, equità di accesso, esiti, innovazione e sociale.

«Anche le migliori performance regionali - spiega il rapporto - risultano ancora molto distanti da una performance ottimale. Quasi un terzo delle regioni non arriva neppure a un livello pari al 30% del massimo ottenibile. Quattro regioni sembrano avere livelli complessivi di tutela significativamente migliori dalle altre: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Di queste due hanno livelli di performance che superano la soglia del 50% (Veneto ed Emilia Romagna, con il 54% e il 52%).

Toscana e Lombardia si posizionano a ridosso, al 48% e al 44%». Nel secondo gruppo ci sono 4 Regioni, con livelli di performance superiori al 40%: P.A. di Trento, Umbria, Friuli Venezia Giulia e P.A di Bolzano. Nel terzo gruppo invece Sardegna, Piemonte, Valle d'Aosta, Marche, Liguria e Lazio e Basilicata, con livelli compresi nel range 30 40%. Infine, 6 regioni hanno livelli inferiori al 30%: Sicilia, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Calabria.

«Anno dopo anno - spiega Federico Spandonaro, presidente del Crea e professore all'Università di Roma Tor Vergata - rimane pressoché costante il gruppo delle regioni nell'area dell'eccellenza. Ma nel miglior risultato del Veneto e dell'Emilia Romagna, ha inciso l'introduzione della nuova Dimensione Sociale, che ha penalizzato ulteriormente la Calabria, regione che negli anni non evidenzia segnali di recupero».