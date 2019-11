di Maurizio Dianese

Situazione critica all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Al punto che per il 2 dicembre è programmato un picchetto dei sindacati – Cgil, Cisl e Uil – all’ingresso dell’ospedale, con conseguente blocco delle attività non urgenti. Significa che anche le sale operatorie andranno a scartamento ridotto e quindi potrebbero saltare gli interventi programmati per lasciare spazio esclusivamente a quelli urgenti.