CHIOGGIA (VENEZIA) - Città delle baruffe, città della pesca, città del turismo sostenibile e ora anche città dell'amore e delle passioni. Gli aspetti con i quali Chioggia si presenta al mondo, possono essere molteplici e variegati. Quest'ultimo, quello di città romantica, di location ideale per una storia d'amore o per una luna di miele, è quasi inesplorato, ma ha grandi potenzialità, dal punto di vista dell'immagine e da quello turistico. «Per la prima volta a Chioggia - spiega, infatti, il sindaco Mauro Armelao - viene organizzato un programma di iniziative per San Valentino. Vogliamo creare sempre nuovi eventi in città oltre, ovviamente, a quelli già consolidati. Perché Chioggia va vissuta 365 giorni l'anno, estate e inverno. Abbiamo un teatro naturale a cielo aperto che il mondo guarda estasiato, dobbiamo utilizzarlo al massimo». L'evento nasce anche sull'onda del successo di Odio il Natale la serie Netflix ambientata tra Chioggia e Venezia di cui sarà possibile ripercorrere la trama, visitando i luoghi che hanno fatto da set alle varie scene, sotto la guida di Alessia Boscolo Nata, profonda conoscitrice della storia e degli aspetti più curiosi della città, che accompagnerà (gratis) i visitatori da piazza Vigo ai vari punti di interesse.

Walking e giardino, il nuovo format romantico

Il format si chiama Walking Chioggia e verrà proposto sabato 11, alle 16.30, e domenica 12 febbraio, alle 10.30, su prenotazione (visitchioggia.com). Ma questa è solo una delle proposte dell'evento Chioggia per amori e per passioni, che si svolgerà dall'11 al 14 febbraio. In questi quattro giorni, nel giardino del Sagraeto verrà allestito il Giardino degli innamorati, dove installazioni luminose e fiori giganti permetteranno alle coppie di ritrarsi in foto ricordo piene di poesia; davanti a palazzo Grassi, in Riva Vena, la mosra Ponti di vista, in cui undici fotografi racconteranno la bellezza di Chioggia, di ieri e di oggi, attraverso la proiezione delle loro foto; in corso del Popolo, per rinfrancare i visitatori, troveranno posto gli espositori di Bella Italia con tante proposte gustose e dolci. Sabato, alle 15.30, il Sax in love di Serena Tarozzo eseguirà le canzoni d'amore più famose dalla Loggia dei Bandi; alle 16 la Second Line Street Band, una marchin' band da 12 elementi, sfilerà in abiti nuziali, accompagnata da due performer sui trampoli; alle 16.30 Piano live. Intramontabili melodie suonate da Alex Bacci, sullo sfondo di Ponte Vigo, per l'occasione decorato con un tappeto rosso a forma di cuore. A seguire, alle 17.45, sempre a Vigo, Fontane in Concerto, straordinario spettacolo di acqua e fuoco. Domenica, alle 10.30, ancora Alex Bacci a Vigo; in corso del Popolo, il Mercatino dei creativi (artigianato veneto). Dalle 14.30 Casa Goldoni, nel cuore del centro storico, sarà liberamente visitabile. Le stanze e il cortile della casa dove il padre della commedia moderna ha soggiornato innamorandosi, si dice, platonicamente, di una giovane educanda, saranno profumate con essenze pensate per gli innamorati. Davanti a Casa Goldoni alle 16, spettacolo di danza orientale e, alle 17, Tango in the city, esibizione dei maestri Chiara Brussolo e Giuseppe Colabello. A Vigo, dj set e giochi di coppia, con Max Reba da Radio Stereo Città. A seguire, alle 17,45, cabaret con Marta e Gianluca, il duo comico rivelazione di Zelig. In Riva Vena, Greasein Love versione musical del celebre film, con la coreografia di Gianluca Frezzato. Mercoledì 14, alle 16, Different Size in concerto alla Loggia dei Bandi. Alle 18, al Bacareto Da Morgan, Riva Vena, Eliana Albertini e Martina Sarritzu in «Cosa vuol dire amare?».