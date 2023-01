SAN STINO - Si è sentito male domenica mattina, mentre si trovava in casa assieme a moglie e figli. Per Sergio Giordano, 55 anni, non c'è stato nulla fare nonostante il soccorso immediato con l'arrivo di un'ambulanza del Suem 118 nell'abitazione situata nella zona del Bivio Triestina. I sanitari hanno fatto tutto il possibile nell'estremo tentativo di salvargli la vita, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il cuore dell'operaio non ce l'ha fatta, quindi la salma è stata trasferita nella sala del Commiato del cimitero sanstinese.

Addio Sergio

Da una decina d'anni Sergio Giordano era dipendente con la qualifica di operaio specializzato in un'azienda sanstinese che progetta e produce cucine componibili. La sua morte ha suscitato grande dolore e sgomento tra i colleghi di lavoro. La scomparsa di Sergio è una grande perdita per l'azienda dove lavorava ed anche per il Comitato Festeggiamenti di Corbolone dove la moglie Anita è molto attiva ed apprezzata nella gestione del bar della sagra paesana di settembre. Considerata la circostanza della morte improvvisa e l'età dell'uomo, dolore e cordoglio sono stati manifestati anche dai sanstinesi non appena si è diffusa la notizia del decesso.

La vicinanza e la solidarietà alla famiglia dei colleghi di lavoro e degli amici della sagra di Corbolone saranno dimostrate domani, mercoledì, in occasione del funerale che sarà celebrato alle 10 nella chiesa di Santo Stefano a San Stino. Sergio lascia la moglie Anita, i due figli, la mamma ed i fratelli. Questa sera alle 17 in chiesa sarà recitato il Santo Rosario.