Terrore in sala slot, picchiato con la pistola da tre feroci banditi

di Marco Corazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN STINO DI LIVENZA - Aggredito e picchiato con il calcio della pistola per convincerlo a consegnare i soldi. Unaviolenta quella consumata sabato notte alladi via Tobagi, al “Bivio Triestina” di. In balia diè finito un dipendente che poco dopo mezzanotte stava lavorando dietro al bancone di un piccolo bar allestito all’interno della sala slot, ricavata nell’edificio che un tempo ospitava il negozio di oggetti per la casa “Hops”.