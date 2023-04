SAN STINO - Addio alla regina dei fornelli dell’antica Trattoria Bellomo. Ercolina Germati l’altra sera, si è spenta nella sua casa all’età di 96 anni. Per decenni era stata uno dei pilastri della ristorazione di San Stino. Dal 1967, ogni giorno per 51 anni, Ercolina è stata davanti ai fornelli. La sua cucina era quella tradizionale del territorio. Ha soddisfatto il palato di generazioni di sanstinesi e dei clienti provenienti da fuori paese. Con la sua cucina è stata sempre presente alle feste paesane. Mitica la polenta cotta nel paiolo di rame con il fuoco della legna. Impareggiabile il baccalà, così come la trippa che cucinava la notte del venerdì per servire puntuale al sabato, giorno di mercato. Preparava con il fuoco della legna anche i “bigoi in salsa” e la selvaggina. Le verdure che proponeva alla clientela erano sempre di stagione. Come le erbette selvatiche e il “peverel” (germogli di papavero).

LOCALE DI FAMIGLIA

Da sette anni nella Trattoria Bellomo la cucina tradizionale di Ercolina continua a vivere con il figlio Ercole e la nuora. «Quando mia mamma incominciò - ricorda Ercole - nessuno di noi era del mestiere, ma lei era caparbia. Ripeteva sempre: andiamo avanti. Mia mamma era generosa con tutti. Aveva un occhio di riguardo per i meno abbienti e per chi era solo. A portare da mangiare a queste persone mandava mia zia Maria. I suoi principi erano la famiglia, l’onestà e l’altruismo. Mia mamma è rimasta in cucina fino a pochi anni fa: anche se aveva smesso di occuparsi direttamente dei fornelli, veniva ancora in trattoria a controllare. Quando mi telefonava voleva sapere cosa avevo preparato. È rimasta in prima linea fino alla fine».

COMMERCIANTI IN LUTTO

Da Confcommercio e dai commercianti sanstinesi arriva il cordoglio per la scomparsa della storica ristoratrice. «Ercolina ha lasciato un segno nel cuore di ogni sanstinese - dice il referente Moris Vincoletto - Ha passato tutta la vita per la famiglia, il lavoro e i valori autentici. Aveva un cuore grande. Con lei se ne va un pezzo di storia di San Stino. A coloro che hanno avuto la fortuna di averla conosciuta, resterà per sempre un esempio per essere stata una grande donna». Ercolina lascia sette figli, dodici nipoti, cinque pronipoti. Lunedì alle 17 in chiesa sarà recitato il rosario di suffragio e martedì, alle 10, il funerale nella parrocchiale di Santo Stefano.