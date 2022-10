Casa Cusin a San Stino imbottita di esplosivo, iniziano le operazioni di rimozione degli ordigni bellici: massima attenzione

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Sono in corso da questa mattina alle 9 le operazioni di rimozione degli ordigni bellici trovati in casa Cusin di Riviera Silvio Trentin a San Stino di Livenza. In questa abitazione, il 27 agosto scorso, esplose un proiettile di artiglieria che costò la vita di due persone, Domingo Cusin e Mauro Palamin. In casa era stato trovato un vero e proprio arsenale. Per effettuare l'operazione è stata evacuata una decina di abitazioni nel raggio di 100 metri dalla casa, con la chiusura delle strade della zona. Si presume che l'attività degli artificieri si concluda nel pomeriggio di oggi.