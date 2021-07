Macabra scoperta a La Salute, dal canale Brian spunta un cadavere

SAN STINO - Dalle acque spunta un cadavere a La Salute di Livenza. L'allarme è stato lanciato da un pescatore nel pomeriggio di oggi 18 luglio. I carabinieri sono arrivati in prossimità di via Bimotrice della frazione Sanstinese: dal canale Brian è spuntato il cadavere di un uomo che indossava una canottiera, pantaloni corti, scarpe sportive e aveva con sè uno zainetto. Sono in corso le indagini per capire la causa del decesso e dare un nome all'uomo che è stato portato a riva. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Ai carabinieri non risultano denunce di scomparsa negli ultimi giorni.