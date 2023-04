SAN STINO - Un anziano ha rischiato di annegare nell’auto finita dentro un canale consorziale. A salvarlo sono stati due agenti della Polizia locale di San Stino che in quel momento passavano sulla strada. Tragedia sfiorata, giovedì mattina, lungo la strada metropolitana 59 San Stino Caorle in corrispondenza di via Condulmer. Una Renault Clio guidata da un cittadino italiano di 79 anni, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, dopo avere abbattuto il guardrail del bordo strada è scivolata giù dall’argine fermandosi al limite della golena. Si è arrestata un passo prima di inabissarsi nell’acqua del canale.

Tragedia sfiorata

Anche se il periodo è siccitoso, la quantità di acqua presente nel canale sarebbe stata comunque sufficiente da provocare conseguenze più serie all’anziano se fosse finito dentro. Le fasi dell’incidente di cui, suo malgrado, il settantanovenne si era reso protagonista sono avvenute davanti agli occhi dei due vigili della Polizia locale che in quel momento stavano transitando nelle vicinanze con l’auto di servizio. Senza alcuna esitazione si sono precipitati sul posto e si sono immediatamente adoperati per soccorrere il malcapitato rimasto all’interno dell’auto. L’urgenza era di intervenire subito fino a che l’auto era ferma sul bordo della golena. Un agente, trattenuto dal cinturone dall’altro collega, è entrato nell’abitacolo del veicolo e ha fatto uscire il malcapitato dall’auto che si trovava in posizione pericolosa. In pochi attimi l’operazione è perfettamente riuscita. L’anziano che se l’era vista proprio brutta era comprensibilmente impaurito ma incolume.

La sorpresa

È stato in quel momento che i due agenti hanno avuto la sorpresa. Nell’anziano salvato hanno riconosciuto il senza fissa dimora noto per essere già stato sorpreso tre volte, dall’estate scorsa, alla guida di un veicolo privo di assicurazione e senza essere in possesso della patente di guida. Dagli accertamenti che gli agenti della Polizia locale hanno effettuato è emerso che anche stavolta come le precedenti l’uomo si trovava alla guida di un’auto priva di assicurazione dal 2019 e senza essere titolare di patente di guida. Questa volta, inoltre, con l’aggravante di guidare un’autovettura con le targhe che riconducono ad un altro veicolo. Il conducente è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato sequestrato. In meno di un anno è la quarta volta che al settantanovenne viene confiscato un veicolo.