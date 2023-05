San Michele al Tagliamento. Schianto sulla strada per il mare, l'auto finisce a ruote all'aria sul rondò

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Schianto sulla strada regionale a San Michele al Tagliamento: l'auto si capovolge sul rondò. È successo questa mattina, sabato 27 maggio verso le 8, a Cesarolo di San Michele.

L'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per appurare cause e responsabilità. Due le auto coinvolte, una delle quali si è finita ruote all'aria proprio in mezzo al rondò attiguo al ristorante "La Vecchia fattoria".

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa che erano di passaggio e si sono presi cura dei feriti. La richiesta di aiuto è arrivata anche al 118 che ha inviato sul posto i sanitari del Punto di primo intervento di Bibione. Inevitabile le conseguenze per la viabilità in una giornata particolarmente trafficata lungo la strada regionale che da San Michele porta al mare.