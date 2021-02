Odori nauseabondi nel canale lungo via Marinella, scatta la bonifica: via all'indagine

SAN MICHELE - Odori nauseabondi e insopportabili nel canale lungo via Marinella a San Michele al Tagliamento, la Protezione civile blocca la sostanza evitando il danno in laguna. È stato un residente - domenica scorsa - i ad allertare i vigili del fuoco per segnalare lo sversamento: un intervento tempestivo ha permesso di fermare la pericolosa sostanza. Sono stati aperti tutti i tombini della zona per cercare di capire l'origine dello sversamento. «Grazie di cuore a quel cittadino che tempestivamente ha chiamato i vigili del fuoco dimostrando sensibilità e rispetto per il territorio in cui viviamo - ha ribadito il sindaco Pasqualino Codognotto - Vanno altresì elogiati i nostri volontari della Protezione civile per la prontezzacon la quale si sono attivati in un perfetto gioco di squadra».

Ultimo aggiornamento: 16:24

