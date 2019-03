Incendio nell'allevamento di cavalli, pompieri salvano gli animali

di Marco Corazza

Per i vigili del fuoco non si hanno notizie di persone o animali coinvolti. Le squadre accorse da San Donà, San Vito, Pordenone e Mestre con sei automezzi tra cui autopompe serbatoio, due autobotti e un'autoscala e ventuno operatori hanno circoscritto l'incendio che ha intaccato il tetto del capannone. Sul posto anche il personale dell'Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto) e il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico radiologico) di Mestre.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO -. Corsa contro il tempo dei vigili del fuoco per l'incendio in un allevamento a Marinella, a pochi chilometri da Bibione. I vigili del fuoco sono arrivati in forza per cercare di ridurre i danni e soprattutto di mettere in salvo i cavalli che vengono allevati lungo la strada regionale. Si indaga per risalire alle cause del rogo.