SAN MICHELE - Al via l'installazione dei Velobox a San Michele al Tagliamento. Voluti dalle precedenti amministrazioni comunali, i Velobox erano rimasti nel magazzino comunale. A distanza di anni la Giunta guidata da Flavio Maurutto ha deciso di rispolverarli e da ieri sono ufficialmente in funzione.

A darne notizia è la stessa amministrazione comunale Sanmichelina che attraverso un comunicato avvisa gli utenti che verranno attivate, a rotazione, le colonnine Velobox installate sul territorio comunale al fine di controllare il rispetto dei limiti di velocità.

Arrivano i velobox

Le colonnine arancioni sono state posizionate su diverse strade del territorio comunale: a San Mauro in via Pordenone, a San Giorgio al Tagliamento in via Nazionale, a San Michele al Tagliamento nelle vie Marango all'intersezione con via della Pace e in via Comugne, a San Filippo in via Marango all'incrocio che porta alla frazione e in via San Filippo, a Bibione in via delle Nazioni. Il Velox sarà così spostato sulle colonnine a discrezione della Polizia locale che lo attiverà di conseguenza. Gli autovelox box sono dispositivi di rilevamento della velocità utilizzati per controllare il rispetto dei limiti di velocità sulle strade. Sono progettati per rilevare la velocità dei veicoli in transito e segnalare eventuali violazioni al personale della Polizia locale. In molte città, gli autovelox box sono stati installati per garantire il rispetto del limite di velocità all'interno delle zone urbane. Una misura che è stata introdotta a San Michele diversi anni fa per ridurre i rischi di incidenti stradali e migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada, come pedoni e ciclisti ma non erano mai stati attivati.

Nel territorio comunale di San Michele sono stati posizionati in punti strategici, come incroci o curve, dove la velocità eccessiva rappresenta un maggior rischio per la sicurezza degli utenti. Potranno essere attivati in modo automatico o manuale, a seconda della configurazione scelta.

Il funzionamento dei Velobox è molto semplice: sarà utilizzato con dei sensori per rilevare la velocità dei veicoli in transito e confrontarla con il limite di velocità imposto. Se un veicolo supera il limite, il dispositivo scatta una fotografia o un video del veicolo e invia i dati alla pattuglia della Polizia locale per l'elaborazione della multa. Già attivi in molti altri comuni limitrofi, si sono rilevati uno strumento efficace per garantire il rispetto dei limiti di velocità e migliorare la sicurezza degli utenti della strada. Tuttavia è importante che gli automobilisti rispettino sempre i limiti di velocità imposti e prestino attenzione alla segnaletica stradale per evitare sanzioni e incidenti. In tutte le strade in cui sono state posizionate le colonnine Velobox il limite di velocità è di 50 chilometri orari. Restano invece attivi i due velox fissi lungo la strada regionale 74 nelle frazioni di Marinella e di San Filippo dove il limite rimane di 90 chilometri orari.