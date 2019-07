Colpo di sonno dopo il turno di lavoro: sbanda e centra un'altra auto /Foto

di Marco Corazza

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Undopo il, con l'auto che sbanda e centra l'autovettura in senso opposto.È di due feriti l'incidente che si è verificato ieri sera. Il conducente di una Fiat Punto era da poco partito dal litorale per rincasare. Non erano ancora le 23 quando, in prossimità dell'allevamento di cavalli di Marinella è sbandato. La Punto ha centrato una Alfa Romeo, salvo poi schiantarsi nel fossato e finire fuori strada. Immediato l'intervento dei sanitari del Suem arrivati con due ambulanze. Entrambi i conducenti sono infatti rimasti feriti. Sono stati trasferiti in ospedale con dei politraumi. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e la polizia locale.