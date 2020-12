Operai resilienti: l'azienda San Marco Group li premia con un bonus di 400 euro

MARCON - San Marco Group di Marcon (Venezia), leader nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l'edilizia professionale, in accordo con la Rsu aziendale, ha assegnato a ogni dipendente un premio di 400 euro, sotto forma di servizi welfare, per l'impegno e la resilienza nell'affrontare il delicato momento determinato dal Covid-19. Sin dalle prime settimane dell'emergenza, il Gruppo - secondo una nota - ha messo in campo tutte le misure possibili per garantire la massima sicurezza, ampliando la vasta gamma di attività offerte dal welfare aziendale.

Dal rimborso dei costi per babysitter e badanti a quello delle bollette luce e gas, dall'assistenza psicologica dello Sportello Benessere alla Banca ore solidale con cui i dipendenti possono donare le proprie ferie ai colleghi e molto altro ancora. Per preservare la salute di tutti e garantire un lavoro in serenità, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il 45% dei dipendenti del Gruppo ha potuto lavorare da casa in smart working; inoltre, sono stati divisi i team di ogni reparto in due macro-gruppi che, grazie ad una programmazione settimanale, si sono alternati nella sede di Marcon dove hanno potuto fruire degli ambienti aziendali in piena sicurezza.

