Marcon. San Marco Group, maxi investimento per abbellire la fabbrica

MESTRE - È una fabbrica che vuol diventare un centro culturale, sportivo, di aggregazione ma che resterà comunque uno stabilimento. San Marco Group ha avviato un percorso, che finirà nel 2029, per trasformare il quartiere generale a Marcon nel Veneziano in un distretto.

Per la precisione si chiamerà Smg District, ossia Smart Multicolor Generation District che, però, è anche l'acronimo di San Marco Group. Ieri mattina, alla presenza del sindaco Matteo Romanello, la famiglia Geremia ha posato la prima pietra della serie di interventi progettati dagli architetti Stefano Maestri e Tommaso Franchi dello studio 967 Arch di Milano. L'operazione riguarda anche il territorio circostante e non a caso è stato siglato un accordo pubblico-privato con il Comune, e lo scopo è duplice: da un lato contribuire alla sicurezza e alla sostenibilità del territorio e dall'altro creare un ecosistema industriale come luogo di innovazione, benessere e appartenenza. Questa nuova intrapresa, che costerà 35 milioni di euro e che nei primi tre anni ne vedrà impegnati 20, è la naturale evoluzione di un modo di fare azienda che San Marco, leader nelle pitture e vernici per l'edilizia, ha avviato già da anni grazie a politiche di welfare avanzate per i circa 300 dipendenti (dal sostegno alla genitorialità, alla parità di genere e all'inclusione, dai bonus ai dipendenti per pagare le bollette e la distribuzione di 100 pc per chi, durante il Covid, aveva i figli alle prese con la didattica a distanza, da biciclette elettriche a buoni benzina, ad una nuova gestione del tempo attraverso la Banca ore solidale; dallo Sportello benessere per assistenza psicologica a corsi per il tempo libero di sport, cucina, cultura).



LE INIZIATIVE

Le prime iniziative di welfare aziendale nacquero con lo scopo di riconoscere l'impegno dei dipendenti, oltre ai premi di produttività, e di migliorare così anche l'ambiente operativo e la produttività; col tempo si è aggiunta la necessità di trovare manodopera qualificata in un contesto di carenza generale di personale. «Con il Smg District vogliamo dare sostanza al concetto di collettore di idee, creando nuovi spazi in cui le persone possano riconoscersi e trovare ogni giorno stimoli, energia, progettualità e desiderio di condividerla - ha spiegato ieri Pietro Geremia, presidente e ad di San Marco Group -. Vogliamo superare l'antico preconcetto che vede gli spazi produttivi come incombenti e inquinanti, a favore di una nuova idea di industria sostenibile in grado di portare al territorio valore aggiunto e persino bellezza». Con la riprogettazione e la creazione del Smg District, il polo passerà dagli attuali 80.000 metri quadrati a oltre 90.000, di cui ben 13.000 dedicati al verde e ulteriori spazi destinati alle attività sportive outdoor. Nell'area produttiva a sud sarà demolito l'attuale magazzino materie prime e realizzata una nuova struttura di circa 2.600 mq; verranno inoltre implementate la logistica della produzione, l'automazione e la digitalizzazione, mentre il vecchio quartier generale verrà adibito ad area R&D (ricerca e sviluppo) che si amplierà di spazi, laboratori e aree uffici Operation. A nord, invece, sorgeranno una piazza centrale di circa 6.200 mq, e nuovi edifici tra i quali il centro direzionale che ospiterà anche un museo e uno showroom. Diversi edifici esistenti verranno riqualificati per ottimizzare spazi e consumi utilizzando fonti energetiche alternative e pannelli fotovoltaici. L'accordo pubblico-privato con il Comune prevede una nuova viabilità per separare i flussi pubblici da quelli legati alle attività produttive (con interventi anche sull'impianto fognario, sull'illuminazione e sulla creazione di parcheggi "verdi"). Sono infine previste la riperimetrazione del sito industriale, nuove aree piantumate che contribuiranno a migliorare la qualità dell'aria, e una nuova pista ciclabile.