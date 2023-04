San Donà di Piave. Entra in un negozio di abbigliamento, sceglie quattro giubbotti ed esce senza pagare: arrestato 28enne

SAN DONA' DI PIAVE - Entra in un negozio di abbigliamento, prende quattro giubbotti ed esce senza pagare: arrestato 28enne. Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di San Donà di Piave hanno arrestato un 28enne italiano ritenuto responsabile del tentato furto di capi di abbigliamento per un valore di circa 300 euro.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al NUE-112 da parte del personale di un negozio del centro commerciale di via Iseo, di un uomo fermato dal personale addetto alla vigilanza, che sarebbe staro trovato in possesso di merce non pagata dopo aver oltrepassato le casse.

I carabinieri avrebbero trovato nel suo zaino 4 giubbotti privi delle placche antitaccheggio, che sarebbero state nascoste, insieme al tronchesino usato per rimuoverle, nelle tasche di un altro capo di abbigliamento, riposto su un appendiabiti nei pressi dei camerini. I giubbetti, del valore di circa 300 euro, sono stati subito riconsegnati alla responsabile dell’attività commerciale mentre le etichette antitaccheggio ed il tronchesino sono stati posti sotto sequestro.

L’uomo, gravato da precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, che si è svolto questa mattina presso il Tribunale di Venezia. Al termine della direttissima, l'uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa, pena sospesa, con l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.