Dopo oltre vent'anni la Lega perde la propria sede di San Donà

SAN DONA' - Dopo vent’anni la Lega perde la propria sede a San Donà. Dal terrazzo dell’appartamento in corso Trentin le bandiere del Carroccio sembrano penzolare flosce, quasi ammainate, e sotto spicca il cartello “Vendesi”. In città non è un posto qualsiasi ma la sede storica del Carroccio, e passare sotto quelle finestre per tanti aderenti in questo periodo è un tuffo al cuore. A protestare, infatti, sono alcuni sostenitori e simpatizzanti del Carroccio: neppure la raccolta della corrispondenza avviene ormai da mesi. Fino a ieri mattina la porta recava le buste di bollette e corrispondenza infilate tra le inferriate, che una mano prudente ha rimosso nel pomeriggio.

Tante le riunioni, anche accese, avvenute in quei locali che si sono intrecciate con la storia della città. E come per tutti i partiti quelle mura hanno visto alti e bassi, successi e sconfitte, incontri e scontri, mugugni e brindisi: dal trionfo di Francesca Zaccariotto sindaca e poi presidente della Provincia, ai cincin con l’allora assessore regionale alla Protezione civile Daniele Stival, uomo forte del Veneto orientale, e il deputato Emanuele Prateviera, fino alla presentazione di Francesca Pilla candidata sindaca nel 2018, assieme agli alleati. E tra i big che hanno varcato la soglia ci sono stati Umberto Bossi, Roberto Maroni, Roberto Calderoli e lo sceriffo Giancarlo Gentilini.

All’interno i militanti di vecchia data ricordano con orgoglio alcuni oggetti-simbolo delle lotte leghiste: il cartello con l’effige dell’indiano “Non ci ridurranno nelle riserve”, lo striscione “Noi siamo per le tradizioni” con disegnato un porcellino. Tra i cimeli una vecchia macchina da scrivere, bruciacchiata e colata in più punti: è quel che resta di un incendio appiccato verso la fine degli anni Novanta alla palazzina, per colpire il partito di Bossi che registrava un consenso crescente. Per questo quell’appartamento di corso Trentin è stato un punto di riferimento in città: sede del direttivo del Veneto orientale “provinciale”, del direttivo di circoscrizione, della sezione di San Donà e dei Giovani padani. La stessa sede era stata rilanciata dopo la scissione dei “tosiani” del 2015, passata sotto l’influenza di Gianluca Forcolin, esponente di punta del Carroccio del Veneto orientale, ex sindaco di Musile, ex deputato, ex vice di Zaia non ricandidato per il bonus Inps da 600 euro (non percepito).

Stride, soprattutto, l’immagine di un partito che alle urne ha spesso registrato consensi, anche nel settembre scorso alle elezioni regionali ha raccolto il 12,7% con 2.162 voti, e il referente locale Alberto Schibuola era tra i canditati nella corazzata-lista Zaia: circa 1.200 preferenze di cui 800 a San Donà. Ma tra Schibuola e Forcolin sembra non esserci più l’armonia di un tempo, e la rottura di un equilibrio che si riflette proprio nell’assenza di un punto di ritrovo per coloro che nella Lega credono ancora, anche se targata Salvini. Schibuola spiega che «da luglio il contrattato è scaduto e l’immobile risulta in vendita. Quella era la sede “provinciale”, per cui la segreteria provinciale aveva sempre pagato l’affitto, non Forcolin che non ha mai messo un soldo. Non ho dato io la disdetta del contratto, e il ritiro della posta non compete a me».

A dare il primo scossone nel 2019 era stata l’unificazione a livello provinciale che aveva eliminato dalla geografia legista, appunto, il direttivo del Veneto orientale, accolta con contrarietà dall’allora segretario di zona Luca Tollon. «L’unica sede provinciale ora è a Mestre in via Baseggio – precisa Schibuola – In questo momento la sezione di San Donà non ha alcuna sede, ma qualche riunione è stata fatta in videoconferenza. L’emergenza sanitaria ha bloccato la ricerca un nuovo ambiente. Dispiace un po' aver perso quelle sede per il retaggio storico ma ne troveremo un'altra, guardiamo al futuro».

