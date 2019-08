Scontro sulla strada per Roncade, auto a ruote all'aria, ferita una donna

SAN DONÀ DI PIAVE - Incidente stradale intorno alle 13 di oggi, 23 agosto: i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada che collega San Donà e Roncade per un incidente stradale tra due auto: ferita una donna. I vigili del fuoco arrivati da San Donà hanno estratto, che è stata presa in cura dal Suem 118 per essere trasferita in ospedale. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.