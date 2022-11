SAN DONA' DI PIAVE - Ricevere una lettera da Buckingham Palace è già una sorpresa ed un orgoglio. Riceverne una seconda, nel giro di pochi mesi e dal nuovo Re, è una esplosione di emozioni. E' quanto hanno provato i componenti della compagnia teatrale Mastertalia di San Donà, che hanno (orgogliosamente) deciso di renderla pubblica. Il tutto nasce a inizio anno quando, con il regista Walter Comin, la compagnia lavorò alla realizzazione di una iniziativa, teatrale e artistica, per celebrare il giubileo della Regina madre. Elizabeth a Queen's Story, si chiamava. Lo spettacolo, rappresentato per la prima volta a giugno, venne accompagnato da un dipinto dell'artista trevigiana Angelica Barchiesi, inviato (assieme alla spiegazione del progetto) proprio alla Regina. Che, a sorpresa, rispose, ringraziando. Quella missiva venne tenuta intimamente riservata tra i componenti della compagnia, fino alla morte di Elizabeth, a seguito della quale venne deciso di riproporre lo spettacolo al Teatro Metropolitano Astra, con scopi benefici: quanto raccolto, ovvero 5mila euro, venne destinato al progetto del Lions Club San Donà degli audio libri (oggi 20mila i titoli registrati in diverse lingue). Anche in questo caso Walter Comin decise di raccontare il tutto al nuovo Re, Carlo III per l'appunto, accompagnato da un altro dipinto, sempre dedicato alla Regina e sempre realizzato dall'artista trevigiana. E, con grande sorpresa, il monarca, seguendo le orme della madre, ha inviato una missiva di ringraziamento alla compagnia teatrale di San Donà, attraverso la sua segreteria personale. Sua Maestà si legge nella lettera le è molto grato per avergli inviato il bel quadro intitolato Storia di una regina di Angelia Barchiesi. Il suo messaggio e il suo regalo premurosi sono profondamente apprezzati in questo momento di immenso dolore e il Re vorrebbe che le inviassi i suoi più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri. L'inattesa risposta del sovrano ha commentato il regista è stata il coronamento di un anno ricco di soddisfazioni per la nostra compagnia.