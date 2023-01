San Donà. In sella alla bici elettrica, minaccia col coltello da cucina una 24enne e la rapina. Arrestato 26enne

SAN DONA' - ​In sella a una bici elettrica, minaccia col coltello e rapina a una 24enne. Arrestato 26enne . Nella serata di capodanno, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di San Donà di Piave hanno arrestato un 26enne di Noventa di Piave, ritenuto il presunto autore di una rapina aggravata commessa poco dopo le 20 in via Aquileia.

Nel giro di pochi minuti dal fatto, grazie all’immediata chiamata al 112 da parte di una passante che ha soccorso la vittima - una giovane 24enne musilense - e avvalendosi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la scena, i carabinieri hanno rintracciato a meno di un chilometro dal luogo della rapina il presunto autore, già gravato da alcuni precedenti polizia.

Il giovane, con il volto coperto da un passamontagna, in sella a una bicicletta elettrica e brandendo un coltello da cucina, avrebbe avvicinato la vittima e sotto minaccia si sarebbe fatto consegnare il borsello con all’interno denaro, bancomat, documenti ed oggetti personali, per poi scappare rapidamente.

I militari in servizio sul territorio sandonatese si sono messi subito sulle sue tracce e hanno bloccato il presunto autore del gesto dopo pochi minuti in via Noventa trovandolo ancora in possesso del borsello oggetto della rapina.

I carabinieri, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti nel contesto, hanno proceduto all’arresto del soggetto poiché ritenuto responsabile di rapina aggravata e lo hanno associato alla casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore così come disposto dalla Procura della Repubblica lagunare che dirige le indagini.