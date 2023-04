San Donà di Piave. Una disattenzione, l'auto sbanda e colpisce il guardrail: conducente miracolato

SAN DONA' - Una disattenzione e l'auto che sbanda centrando il guardrail: un operaio si salva miracolosamente. L'incidente è accaduto verso le 13:30 di oggi, sabato primo aprile, nel tratto della A4 compreso tra gli svincoli di Cessalto e San Donà di Piave. Come se non bastassero i tanti incidenti che coinvolgono i mezzi pesanti in quel tratto maledetto, oggi è capitato un incidente a un automobilista dal quale ne è uscito fortunatamente incolume. L'uomo alla guida di una Fiat Doblò stava percorrendo la A4 in direzione di Venezia. All'improvviso ha perso il controllo del mezzo, forse per una disattenzione, sbandando verso destra.

La Fiat ha centrato proprio il guardrail finendo in mille pezzi. L'uomo alla guida è uscito da solo dall'abitacolo dalla porta posteriore. All'arrivo dei soccorsi miracolosamente non ha riportato nessuna conseguenza. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari del traffico assieme al soccorso stradale. Inevitabile qualche rallentamento per permettere le operazioni di rimozione della Fiat Doblò.