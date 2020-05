Outfit, una palestra a cielo aperto per allenarsi: open day gratuito a San Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una palestra a cielo aperto? Si può fare (ammesso che non piova). L'appuntamento è per sabato 30 maggio alle 9.30 a San Donà, nel parco di Via Benedetto Croce, per un’edizione speciale dell’open day gratuito di Outfit, nato cinque anni fa. Dopo una lunga quarantena che ha costretto molti di noi a stare chiusi in casa e talvolta inattivi, vogliamo offrire una risposta sicura a ogni esigenza di allenamento fisico e mentale.Alla sua quinta edizione, Outfit, nato nel 2015 da un’idea del preparatore fisico Andrea Fiorin, propone ogni settimana corsi e training in diversi spazi verdi e all’aperto nel comune di San Donà. Il progetto vuole proporre un’attività estiva all’aria aperta per permettere a tutti di assaporare il gusto di allenarsi in mezzo alla natura. Lo sport all’aperto, infatti, anche senza impegno agonistico, aumenta la resistenza, migliora le funzioni cardiache e respiratorie, facilita la capacità di recupero.Per l’edizione 2020 è nata una piattaforma online dove iscriversi alle lezioni fino a 6 ore prima dell’inizio in modo semplice e veloce. L’iscrizione, a validità annuale, ha un costo di 5 euro: copre le spese di assicurazione e permette l’accesso ai diversi corsi a pagamento organizzati dal team nell’arco dell’intero anno.Per iscriversi all’open day www.outfitness.it