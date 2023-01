SAN DONÀ - Sarà possibile soffiare sulle candeline della torta nelle sale del Museo della Bonifica a San Donà di Piave. Da quest'anno si potrà festeggiare il compleanno non solo in casa o in qualche locale pubblico, ma anche passando circa due ore e mezza giocando tra i reperti storici e alla maniera dei popoli antichi. La Giunta Cereser e la direzione dei musei civici lanciano l'iniziativa Compleanno al museo per i giovanissimi dai 6 agli 11 anni. I partecipanti saranno seguiti da un'educatrice, e si potrà ambientare il compleanno in diverse epoche: egizia, romana, rinascimentale, dei veneti antichi, o rielaborando in forma originale la tradizione locale ossia come el me bisnono.

PRIME RICHIESTE

Sono già arrivate tre richieste per la nuova iniziativa, pubblicizzata sul sito del Comune solo la scorsa settimana. «Ci siamo accorti che organizzare i compleanni in casa o in parrocchia è sempre più difficile spiega Sara Campaner, direttrice dei musei civici sandonatesi per cui abbiamo pensato di dare una risposta alle famiglie, con una proposta ludica e di contenuto. Torta, pastine e stuzzichini sono a cura delle famiglie, anche per rispettare eventuali intolleranze alimentari». E il museo regale un piccolo omaggio ai festeggiati. «In questi ultimi anni abbiamo fidelizzato un rapporto con bambini e famiglie, per cui ogni volta che promuoviamo nuove attività spesso registriamo il tutto esaurito». Tante proposte si sono potute realizzare negli spazi ristrutturati del polo museale nel 2018, seguito dall'ultimo rinnovo nel 2021 che comprende il potenziamento multimediale. «Gli spazi espositivi sono ampi continua Campaner con i laboratori che comprendono un momento didattico, una parte teatrale, una drammatizzazione con giochi di ruolo, seguita da una sorta di caccia attraverso gli enigmi e una sorpresa finale. Le proposte comprendono Archeoweek che ha coinvolto oltre un centinaio di giovani e attività extrascolastiche promosse a Natale, Carnevale e nel periodo estivo, spesso suddivise in quattro-cinque appuntamenti». Tra le ultime gli eventi la suggestiva Notte al museo ripetuta per tre volte. «Talvolta ci troviamo con le liste d'attesa e organizziamo un doppio turno - prosegue Campaner -, per cui chiediamo agli operatori sempre dei progetti diversi da sviluppare».

Il museo sandonatese, quindi, è un luogo dove poter imparare in modo divertente. «Il Museo della Bonifica sta diventando sempre più un polo culturale fra teatro, musica e iniziative per le famiglie spiega l'assessora alla Cultura Chiara Polita tra queste l'adesione alla Giornata nazionale famiglie al museo, il museo in una notte e i laboratori che già da tempo sono organizzati. Un museo come luogo di benessere, di incontro per tutti e anche di sempre nuove produzioni e ricerche culturali in cui si incontrano varie forme espressive». L'organizzazione della festa di compleanno prevede la possibilità di scegliere tra le proposte e la disponibilità di un'aula didattica per le attività, nelle giornate di sabato e domenica dalle 15 alle 18. Fino a quindici giovani il costo è di 150 euro; dal sedicesimo in poi 5 euro per ogni bambino, per un massimo di una ventina di partecipanti.