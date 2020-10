SAN DONA' DI PIAVE - Un sessantaquatrebbe trevigiano, G. M. è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nel Sandonatese, in località Grassaga. E' accaduto attorno alle 6.50 quando l'auto su cui viaggiava è uscita di strada. Non sono ancora note le cause dell'incidente, ma secondo le prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un malore improvviso. L'uomo, classe 1956, risiedeva a Chiarano.

