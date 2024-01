San Donà. Luca, 34 anni, scopre una nuova galassia e torna a far visita al suo vecchio liceo: è uno dei 10 scienziati al mondo di sistemi stellari

SAN DONÀ - Ha scoperto una galassia simile alla Via Lattea, tanto da essere considerato uno dei dieci migliori scienziati al mondo che studiano i sistemi stellari. Si tratta di Luca Costantin, astrofisico di 34 anni di San Donà, ex studente del liceo scientifico "Galilei".

Martedì prossimo tornerà nella scuola che ha frequentato per incontrare gli studenti in occasione del ciclo di appuntamenti dedicati all'orientamento. Il dirigente Valter Rosato, assieme ai docenti dell'istituto, sta infatti organizzando l'incontro in programma il 30 gennaio, alle 11.15, nella nuova sala conferenze adibita a laboratorio di produzione digitale.

LAUREA IN FISICA

Costantin è rimasto in contatto con i suoi insegnanti del liceo e dopo la laurea in Fisica e il dottorato di ricerca in Astrofisica all'università di Padova lavora come ricercatore all'Istituto nazionale di tecnologia aerospaziale di Madrid. Nel novembre del 2023, assieme al team spagnolo, ha scoperto la nuova Galassia denominata "ceers-2112", usando il telescopio spaziale "James Webb", in orbita dalla fine del 2021, che rappresenta l'ultima frontiere tecnologica nell'astronomia a infrarossi. Costantin ha individuato una galassia con caratteristiche simili alla Via Lattea, una sorte di progenitrice della stessa, che consente di studiarne l'origine.

UN ESEMPIO

«Luca Costantin è rimasto in contatto con alcuni insegnanti del suo liceo spiega Rosato - Per questo abbiamo colto al volo la possibilità di ospitarlo con un appuntamento in presenza a disposizione degli studenti, che potranno dialogare con lui, porre domande e impressioni. Costantin è il primo firmatario dello studio e la sua scoperta è stata pubblicata sulla rivista "Nature" e molte altre pubblicazioni del settore. Un ricercatore giovane, classe '90, è un esempio da seguire per tanti ragazzi della zona. Molti ex studenti hanno avuto carriere importanti nelle rispettive professioni, ma uno che ha scoperto una galassia non capita tutti i giorni, e di questo siamo molto orgogliosi perchè dà lustro al "Galilei" e consente di capire quali strade può aprire il nostro liceo. Difficile trovare un esempio migliore».

OPEN-DAY

Il "Galilei" ha aperto l'incontro ad altre scuole di San Donà. «Abbiamo riservato una trentina di posti agli istituti Itis Volterra, al liceo classico-linguistico Montale e al commerciale Alberti continua il dirigente Del Galilei saranno presenti una cinquantina di studenti dell'ultimo anno delle sezioni A e D, le altre classi sono in viaggio d'istruzione. A partecipare saranno un centinaio di persone tra studenti e insegnanti: tra gli invitati anche il sindaco di San Donà Alberto Teso. Trasmetteremo l'appuntamento in diretta streaming sul nostro canale YouTube, che sarà seguito dalle classi quarte che non troverebbero posto nel laboratorio. Teniamo molto a questo incontro per cui abbiamo messo in condizione anche gli studenti di quarta di seguirlo grazie alla rete internet molto efficiente». Anche gli studenti di quinta in gita potranno comunque incontrare Costantin in videoconferenza il prossimo 10 febbraio.