VENEZIA - Ulss 4, ecco gli investimenti della Regione per gli ospedali di San Donà, Jesolo e Portogruaro, per i quali sono stati stanziati nei giorni scorsi 67,5 milioni di euro. Fondi che vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati lo scorso anno per circa 48 milioni di euro, «senza precedenti per la sanità del Veneto orientale - commenta il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi -. Investimenti su strutture che permetteranno di realizzare ambienti di lavoro che meglio rispondono al benessere di pazienti e operatori». Ospedale per ospedale, queste le opere previste.

SAN DONÁ

Al "Città del Piave" di San Donà andranno 29,9 milioni di euro per interventi che si svolgeranno in tre fasi. Nella prima è prevista la realizzazione di un nuovo edificio nell'area a ridosso dell'elisuperficie che ospiterà su vari livelli le degenze ospedaliere. La seconda fase prevederà quindi la ristrutturazione e l'ampliamento della "piastra emergenze" (cioé il Pronto soccorso) e, infine, la terza fase prevede l'abbattimento delle ali laterali e la completa ristrutturazione del blocco centrale, quella che rappresenta la parte storica dell'ospedale.

JESOLO

Nella struttura di via Levantina a Jesolo verranno avviati lavori di riqualificazione per 10 milioni di euro. I primi interventi riguarderanno il raddoppio della superficie destinata all'attività poliambulatoriale nell'area dell'ex colonia; a seguire verrà rinnovata ed ampliata la radiologia, realizzata una nuova Unità riabilitativa territoriale (Urt), una nuova area d'ingresso dell'ospedale, una nuova dialisi collocata negli ex magazzini dell'ospedale sul fronte spiaggia. Infine, verrà riqualificata tutta l'area fronte mare con la realizzazione delle storiche terrazze elioterapiche e rinnovata anche la nuova camera mortuaria ospedaliera.

PORTOGRUARO

Per il "San Tommaso dei Battuti" sono previsti altri 27,6 milioni di euro di investimenti che daranno anche una nuova immagine dell'ospedale di Portogruaro che avrà un nuovo ingresso. La prima fase degli interventi prevede la realizzazione di un nuovo edificio che, al piano terra, ospiterà l'area poliambulatoriale e la Psichiatria e, ai piani superiori, su più livelli, le degenze dell'ospedale. Altre cinque fasi successive prevedranno la ristrutturazione e l'ampliamento del Pronto soccorso, la realizzazione del nuovo ingresso, la demolizione dell'ala est e un nuovo ampliamento dell'edificio delle degenze, la ristrutturazione del corpo centrale e dei collegamenti, la demolizione di una parte dell'ala ovest e la ristrutturazione dell'edificio rimanente.

GLI ALTRI INTERVENTI

Lo scorso anno erano stati presentati i primi interventi, che iniziavano con i 16 milioni di euro per la realizzazione di sei case della comunità nel territorio: a Caorle nel distretto sociosanitario in via Riva dei Bragozzi; a Cavallino-Treporti in un nuovo edificio di via Treportina; a Jesolo nel distretto socio sanitario di via Levantina; a Portogruaro nell'ex silos di via Zappetti; a San Donà nel poliambulatorio di via Verdi; a San Michele al Tagliamento nel distretto sociosanitario di piazza Galasso.