San Donà, in fiamme magazzino accanto a un'abitazione: intervengono i vigili del fuoco

SAN DONA' - In fiamme magazzino accanto a un'abitazione: intervengono i vigili del fuoco. La scorsa notte è divampato un incendio all'interno di un magazzino utilizzato come ricovero attrezzi annesso a un'abitazione a San Donà in via Pascoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa e un'autobotte, l'appartamento non ha subito danni.