Punto inseguita per decine di km, sperona e cappotta: preso un bandito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DONA' - Spettacolare inseguimento nel pomeriggio dopo le 18 da Caorle fino a San Donà: unadurante la folle corsa si è rovesciata all'altezza di una doppia curva all'incrocio di via Manzoni. I due uomini a bordo sono riusciti a uscire dall'abitacolo e tentare la fuga, ma uno è stato fermato dai carabinieri con le armi spianate: si era rifugiato nel giardino di un'abitazione vicina.E' caccia all'altro uomo in fuga. Prima dell'incidente, sulla statale 14 i due banditi avevano già colpito col muso della loro auto un altro automobilista, per fortuna senza gravi conseguenze.L'inseguimento era iniziato molti km prima nella zona di Caorle.