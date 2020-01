I vicini non lo vedono da giorni: 70enne trovato morto in casa

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - I vicini non lo vedevano da giorni, un 70enne era morto in casa. La scoperta questa mattina, poco dopo le 9, quando in via Sabbioni a San Donà sono arrivati i soccorsi. Sono stati i vicini a chiamarli perché non vedevano più da giorni quel 70enne che quotidianamente era presente. Quel sospetto che fosse accaduto qualcosa di grave si è materializzato questa mattina quando a casa sono arrivati i Vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione. Con loro anche i sanitari del Suem e i carabinieri. Purtroppo il 70enne era deceduto da giorni. Il decesso è avvenuto per cause naturali. © RIPRODUZIONE RISERVATA