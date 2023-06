San Dona' di Piave. Uomo si getta dal sedicesimo piano del condominio e muore dopo un volo di 50 metri

SAN DONA' DI PIAVE - Si getta dal sedicesimo piano finendo nel terrazzo del piano sopraelevato: muore un uomo di San Donà di Piave. La tragedia si è consumata nella mattina di martedì 6 giugno, verso le 9, in centro a San Donà. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo sulla sommità del condominio.

All'improvviso si è buttato di sotto finendo dal sedicesimo piano, a un'altezza di circa 50 metri, nel terrazzo del primo piano. Subito è stato lanciato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di San Donà insieme ai sanitari di Jesolo arrivati con l'ambulanza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare: è deceduto nel terribile impatto. Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine per le indagini di rito.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per

superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui

potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628;

Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund

800.168.678.