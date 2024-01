San Donà, arriva il netturbino di "prossimità" per tenere il centro storico pulito: costo di 40mila euro all'anno

SAN DONÀ - Niente più cestini dei rifiuti pieni, lattine abbandonate vicino alle panchine o escrementi dei cani sui marciapiedi: interviene il netturbino di quartiere. È il servizio sperimentale a cui sta lavorando da un paio di mesi il sindaco Alberto Teso, che ha accennato a questa novità nell'ultimo Consiglio comunale.

Un tema di cui si è già discusso in Giunta, dove c'è d'accordo per migliorare il servizio di nettezza urbana per trovare una soluzione al degrado diffuso.

IL PROGETTO

Silvia De Pieri, referente del Comune nel cda Veritas, sta lavorando all'accordo con l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Veritas a fine mese presenterà alla città il nuovo piano economico-finanziario che dovrebbe contenere questa novità. Il servizio in via sperimentale partirà dal centro, dalle 12 alle 18 per sei giorni alla settimana (ancora da determinare con precisione) con un "operatore di prossimità" per migliorare la pulizia urbana. Il nuovo obiettivo del sindaco Teso è rendere San Donà più pulita, dopo l'apprezzamento per le decorazioni e l'illuminazione natalizie che hanno reso la città più accogliente.

L'ultimo episodio di degrado è del primo giorno di gennaio. Tanti sandonatesi hanno protestato per piazza Indipendenza e la zona pedonale imbrattate dai residui dei botti e del petardi scoppiati a Capodanno. Una festa che si è tradotta in un danno per l'ambiente, una sofferenza per gli animali, e un costo in più per la pulizia per i cittadini.

OBIETTIVO DECORO

«Per rendere la città più accogliente - si è fatto sfuggire Teso - un aspetto riguarda il decoro, per cui vogliamo migliorare il servizio». Veritas ha presentato più proposte, quella sperimentale al vaglio riguarda un operatore in servizio per 8 ore al giorno con un mezzo di trasporto, in grado di intervenire in centro. Il direttore di Veritas Razzini si è recato da Teso più volte negli ultimi mesi. Si sta studiando, infatti, la rete delle strade dove intervenire con questo nuovo servizio. Il costo per un operatore è di circa 40mila euro l'anno, ma resta da capire se questo nuovo costo sarà spalmato sulla bolletta di tutte le famiglie sandonatesi (17mila) per cui significherebbe 2,50 euro in più per utenza, oppure se il Comune troverà un diverso accordo con Veritas.

Non si tratterà della rimozione di materiale ingombrante, ma il sindaco vuole garantire un servizio di pulizia efficiente, con lo svuotamento dei cestini, la raccolta della piccola immondizia o degli escrementi degli animali pochi minuti dopo l'abbandono o la segnalazione dei cittadini. Nei prossimi giorni Teso verificherà, infatti, l'efficenza del sistema relativo alle segnalazioni. Simone Cereser, attuale assessore alla Sicurezza, aveva più volte protestato con la precedente Amministrazione comunale, perché le segnalazioni da lui fatte tramite la App Municipium non avevano consentito di risolvere il problema in modo rapido.