Incidente in via dei Martiri delle Foibe a San Donà: tre persone ferite Foto

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Scontro fra due auto alle 4.30 di mattina, in via Martiri delle Foibe a San Donà, L'incidente è avvenuto tra un’auto di servizio di una guardia giurata e un’altra vettura con due persone a bordo. Il bolancio è di tre persone ferite.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con il personale di prima partenza e l’autogrù, hanno messo in sicurezza le auto finite in un fossato a bordo strada, di cui una rovesciata ed estratto i conducenti rimasti incastrati all’interno delle vetture. I ferii sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in elicottero ed ambulanza in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso e recupero delle auto la strada e rimasta chiusa.