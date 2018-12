Lite in casa, madre incastra la figlia: «Ecco la droga che le ho trovato»

SAN DONA' - I c arabinieri intervengono per una lite fra madre e figlia e la donna consegna loro la droga rinvenuta nella camera da letto della ragazza.



E’ successo nel pomeriggio di ieri, quando i militari di San Donà di Piave, sono arrivati all’interno di un’abitazione scoprendo che il litigio era scaturito per il presunto uso di sostanze stupefacenti della 19enne. Dopo aver riportato la situazione alla calma ricevevano una bustina contenente 10 grammi di Ketamina, una potente sostanza stupefacente allucinogena. A quel punto entrambe le parti venivano condotte in caserma per gli accertamenti.



Nella sede di via Carbonera, con l’ausilio di una agente della Polizia Locale di San Donà, la ragazza veniva perquisita e trovata in possesso di altri 5 grammi di stupefacente. Entrambe le sostanze venivano sottoposte a sequestro e d’intesa col pm la 19enne veniva denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

