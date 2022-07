San Donà di Piave, nascondono 16 kg di marijuana in auto e a casa: arrestati due pusher. «80mila euro di stupefacente»

SAN DONA' DI PIAVE- Doppio arresto per detenzione ai fini di spaccio di 16 kg di marijuana, per un valore di circa 80mila euro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Donà di Piave hanno arrestato due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'operazione rientra nell'ambito dell'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia.

Dopo servizi di osservazione e pedinamento i due soggetti sono stati trovati in possesso di una presunta sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 16 Kg. Parte dello stupefacente è stato rinvenuto nell'automobile condotta da uno dei due. Ma il quantitativo più consistente è stato trovato nelle pertinenze dell'abitazione di San Donà di Piave, dove vivevano entrambi.

«I gravi indizi di colpevolezza raccolti - si legge nel comunicato - sono stati quindi ritenuti utili per poter ipotizzare nei loro confronti il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, con l’aggravante dell’ingente quantitativo, così da procedere al loro arresto in flagranza di reato». Il valore dello stupefacente, distribuito al dettaglio, ammonta a circa 80mila euro.