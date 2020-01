Anziana malata da due mesi dorme all'interno della stazione dei treni

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - Da circa due mesi un'anziana dorme alla stazione dei treni. Si sposta nella vicina via Baron oppure nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria, in quella che è diventata la sua temporanea residenza, almeno per qualche ora durante la notte. È la triste situazione di vita di una donna anziana di origine ungherese. La sua presenza non è passata inosservata, tanto che qualcuno si è lamentato del fatto che si rifugiasse dormendo sulle sedie della sala d'attesa che ogni notte viene chiusa per qualche ora. Gli operatori dei servizi sociali del Comune e i volontari della Croce Rossa sono intervenuti per cercarle un ricovero, una forma di sostegno e per darle una parola di conforto. I volontari spiegano che «non si sa con certezza dove passi la notte quando la stazione è chiusa. Le sue condizioni sono precarie perché la signora cammina con difficoltà, in quanto i piedi presentano delle lesioni. Noi con una certa periodicità andiamo a trovarla e lasciamo qualcosa per lei come cibo e indumenti, anche se siamo preoccupati per le sue condizioni di salute».



La stazione, purtroppo, da tempo è luogo di spaccio e nei giorni scorsi nelle vicinanze è scoppiata una rissa di nigeriani, sedata dai carabinieri che hanno arrestato tre stranieri. Anche gli operatori che lavorano nella stessa stazione ferroviaria da anni segnalano la pericolosità della zona.



La vicesindaca con delega alle Opportunità sociali Silvia Lasfanti conferma di essere al corrente della condizione della donna e assicura che i referenti dei servizi sociali compiono un costante monitoraggio. «Alla signora sono state proposte alcune ipotesi di luoghi in cui poter passare la notte ma non è stato possibile trovare una soluzione definitiva spiega Lasfanti - si tratta di una situazione delicata, per la quale si sta facendo il possibile». Tra i progetti al vaglio del Comune, su proposta dalla stessa Croce Rossa, la creazione di un dormitorio che possa fungere da luogo di ricovero per le persone in difficoltà abitativa: «Si tratta di un'ipotesi a cui stiamo lavorando con i volontari e gli altri Comuni della zona. Non è ancora stato individuato un luogo, peraltro non è semplice perché per progetti di questo tipo serve trovare un certo equilibrio, e tutte le ipotesi vanno vagliate con prudenza». (d.deb.) Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA