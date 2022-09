SAN DONÁ - Per lei i bimbi erano tutto e sapeva coinvolgerli attraverso il gioco, con quell'amore che è proprio di una mamma nei confronti dei figli, anche in temi importanti come quelli ambientali, così come amava gli animali. Anche per questo, Claudia Ive mancherà molto a tutti. Se ne è andata a 46 anni a causa di una grave malattia, lasciando il marito Michele Ferronato.

Addio a Claudia Ive

Claudia era un punto di riferimento per la comunità di Chiesanuova, dove viveva; qui aveva avviato i centri estivi e dei corsi per i bambini. Ed è in queste occasioni che la donna sapeva insegnare alcuni valori attraverso il giorno; anche quando si trattava di parlare dei temi ambientali. Claudia aveva frequentato l'università eCampus, dove aveva avuto l'attestato di merito per l'impegno e lo studio, che portava avanti anche se la malattia le impediva di essere presente alle lezioni. Era stata anche allieva del corso di formazione Montessori di Treviso. Oggi, alle 15, nella chiesa della Comunità Monastica di Marango di Caorle, la celebrazione per l'ultimo saluto.

Le donazioni

La famiglia ha chiesto non fiori ma eventuali offerte da destinare alle associazioni Difesa Animali Sandonatese e Rosa per la Vita onlus. «Claudia era una persona buona, sempre disponibile, riusciva a vedere sempre il lato positivo di ogni cosa», ha commentato un'amica su Facebook. «Ti ricordo con molto affetto», ha scritto un'altra a nome di tutta la Comunità Imprenditrici Venete. «Mi mancheranno è un altro pensiero le nostre chiacchierate. Avrò sempre il tuo aiuto e sostegno per aiutare i nostri amici animali. Grazie per tutto l'impegno, l'insegnamento e il lavoro che hai fatto».