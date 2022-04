"Il basket a San Donà e dintorni", rimpatriata di vecchie glorie per il libro di Ferrari

SAN DONÀ - Giambattista Titta Ferrari ha radunato oggi, 2 aprile, le glorie della pallacanestro del Veneto Orientale: l'occasione è stata la presentazione del suo libro "Il basket a San Donà e dintorni 1929-1978, origini-storia-documenti" (Mazzanti, 300 pagg., 24 euro) all'hotel Forte 48.

L'autore, infatti, ha dedicato tanti anni della sua vita allo sport, come atleta e come dirigente: è stato presidente della società sportiva di basket della città, portando il nome di San Donà ai massimi livelli nazionali in serie B e C, oltre ad aver dato la possibilità di praticare uno sport a intere generazioni di giovani. Animato da tanta passione, Ferrari ha compiuto un lavoro certosino con il reperimento di documenti storici, tabellini, dati statistici, risultati e filmati, ricostruendo la storia della società sportiva - nata ufficialmente il 26 dicembre 1963 - ripercorrendo le tappe prima e dopo la fondazione fino alle soglie degli anni '80, nelle attività e gli impianti sportivi tra il Piave e il Tagliamento. È stata compiuta una ricerca sia sotto il profilo infrastrutturale (campi da gioco e palestre), che sotto quello organizzativo, relativamente alle società ed associazioni sportive cresciute nel territorio.



TESTIMONIANZE

Vittorie e sconfitte, e soprattutto tante emozioni nei tornei rivissute con tante testimonianze, tante foto e le cronache dei quotidiani (Gazzettino, Messaggero veneto e Piccolo di Trieste). A impeziosire la giornata la testimonianza di Ottorino Flaborea - il mitico Capitan Uncino - che ha ripercorso, non senza commozione, gli inizi della sua eccezionale carriera partita da Portogruaro e culminata in 3 Coppe Campioni e 4 scudetti a Varese.

Molto apprezzzata la testimonianza dagli Usa (collegato in videochiamata) del grande Mathies Santos Junior, "folletto" e campione americano che giocò 2 anni a San Donà lasciando un ricordo indelebile così come tanti atleti ricordati al "Forte".

Fra gli apprezzati interventi anche quelli degli editori (Carlo e Andrea Mazzanti) e degli imprenditori Alessandra e Lorenzo Canella, eredi della nota casa vinicola, storico sponsor del basket sandonatese.