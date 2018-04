A fuoco ditta di rifiuti speciali: capannone distrutto dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DONA' - Paura nella notte: sono proseguite per oltre 6 ore le operazioni di spegnimento dell’incendio di un’azienda ddi circa 5000 metri quadri, divampato ieri sera intorno alle 21.30 in via Argine di Mezzo a. Le squadre intervenute dal locale distaccamento,con 12 mezzi antincendio e 40 operatori anche con l’ausilio di un mezzo aereoportuale Strike, sono riusciti a circoscrivere l’incendio intorno alle 3.30 di questa mattina.Sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e le attività di verifica dell’azienda. Sul posto l’arpav per le misurazioni ambientali. A scopo precauzionale nella notte anche un’ambulanza con personale del suem 118. Le cause del rogo sono al vaglio del NIAT (). Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente durante tutta la giornata di oggi.