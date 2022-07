VENEZIA - Samuel Romano, cantante solista, frontman dei Subsonica ha scelto il Lido di Venezia per il suo ultimo video Occhiali da Sole. E come coreografa l'artista ha voluto una veneziana del Lido, Giovanna Sartori (nel tondo in alto insieme all'artista), insegnante di danza, e titolare della scuola di danza Giò Dance School del Lido. Romano si è innamorato della palestra in lungomare Marconi 52/a, sede della scuola, una palestra fronte mare, sulla spiaggia, (all'ingresso dello stabilimento balneare ex Ciga Amaranti) e ha deciso di girare gran parte delle scene proprio in palestra.

«Samuel - racconta Giovanna Sartori - si è rivelato un artista di una bravura, professionalità ma soprattutto di un'umiltà fuori dal comune. È stato bellissimo e divertente coreografare il suo pezzo ma soprattutto è stato bello collaborare con lui, Ivan e Cristina. Grazie naturalmente a tutto il corpo di ballo super carico e impegnato fin dai primi passi. Mi auguro che la freschezza di questo brano possa regalare un poco di leggerezza e di sorrisi a tutti gli ascoltatori (nonostante il significato importante e delicato del pezzo, una metafora di un percorso di vita, il racconto di uno stato d'animo, un momento di analisi del punto a cui si è arrivati e della strada che si deve ancora fare. E come dice Samuel può succedere di ritrovarsi come su una zattera nel mare e non saper più qual è la direzione giusta da prendere ma l'unico modo per affrontare questi momenti è indossare degli occhiali da sole e andare avanti, nonostante tutto. Un brano fresco, leggero, super ballabile e positivo ed è proprio di questo che ora abbiamo tutti bisogno. Buona estate, buon ascolto e ballate, ballate, ballate. Alla prossima Samuel, è stato un piacere e davvero un onore per tutti noi».

Al momento, Samuel è impegnato con l'Elettronica Tour, che l'ha già visto esibirsi a Verona, Pordenone, Taranto e Castel Volturno. Bergamo, Vulcano, Montenero di Bisaccia, Santa Margherita Ligure. Tra pochi giorni toccherà ad Assisi (29 luglio), Ricaldone (30 luglio), Torre Sant'Andrea (21 agosto), Campobasso (23 agosto) e Arenzano (27 agosto). Il significato del testo del brano è spiegato direttamente da Samuel, attraverso il comunicato ufficiale. Il protagonista della canzone è una persona che trae un bilancio della propria esistenza, analizzando le scelte che ha compiuto. Occhiali Da Sole «è la metafora di un percorso di vita, il racconto di uno stato d'animo, un momento di analisi del punto a cui si è arrivati e della strada che si deve ancora fare. Il protagonista del brano affronta una planata del proprio status sociale in base alle scelte che ha fatto. Chi come noi lavora in ambito artistico conosce bene questa sensazione: dopo periodi di estrema produttività in un ambiente in cui le cose cambiano in fretta, e in cui bisogna saper aggiornarsi e ritrovare la propria direzione sempre più velocemente, può succedere di ritrovarsi come su una zattera nel mare: non sai più qual è la direzione giusta da prendere per raggiungere la terraferma. L'unico modo per affrontare questi momenti è indossare degli occhiali da sole e continuare a fare quello che hai sempre fatto».