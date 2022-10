SALZANO - Strage di galline l'altra notte a Salzano. È successo nell'azienda agricola di Piero Bolgan molto conosciuto in paese perchè da sempre è impegnato nella sua attività agricola di produzione di frutta e verdura oltre che per la produzione di pollame. «L'altra notte sono stato svegliato di soprassalto per un baccano incredibile che arrivava dal pollaio - afferma Piero Bolgan che risiede all'inizio della via Roata una traversa della via De Gasperi dove c'è la chiesetta della Roata - e poi ho visto alcuni cani scappare per le luci che ho acceso dappertutto».

Piero Bolgan, agricoltore da sempre, esclude che sia stata una volpe a fare la strage in quanto questo animale prende la preda e se la porta via per poi mangiarsela. «Adesso farò una fossa e con la calce viva seppellirò queste 11 povere bestiole che producevano molte uova. Faccio un appello a chi ha animali come me in casa di proteggere con reti i propri animali altrimenti succede quello che è capitato a me l'altra notte».

L'ipotesi che siano state le volpi invece viene confermata da alcuni cacciatori della zona che hanno rilevato un'altra strage di galline qualche tempo fa anche in via Cà Bozza. Le volpi dopo aver svezzato i cuccioli adesso li portano a far pratica: si avventano sulle galline, staccano la testa dell'animale e lasciano il resto del corpo perché troppo pesante da portar via.