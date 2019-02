Camion si rovescia fuori strada: trasportava liquidi di lavaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALZANO - Camion si rovescia di fianco sulla SP35 in Via Villatega a Salzano, l'incidente è avvenuto intorno alle 9.30. Illeso il conducente. L'autoarticolato cisterna contiene soluzioni di lavaggio.Le squadre dei pompieri accorse con tre automezzi tra cui l’autogru e il personale del nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico), hanno messo in sicurezza il mezzo e predisposto ilcontenuti nella cisterna in un altro camion, per poi proseguire con il recupero del mezzo. Sul posto le forze dell’ordine per la deviazione del traffico.